Borussia Doofmund ist eine florierende Aktiengesellschaft.

Wer z.B. am 15.2.2002 Aktien dieser Amateurfußballer gekauft hätte, wäre per heute satt im Minus. Das ist doch eine stabile Wertanlage!

Es ist auch langweilig, wenn sich das Geld einfach so vermehrt. Vögelnde Münzen und Geldscheine sind auch nicht sehr ästhetisch. Das soll jetzt aber nicht als Kritik an der „Ehe für alle“ verstanden werden.

Doofmund hatte am 7. Spieltag noch 5 Punkte mehr als Bayern und sogar sechs auf den verhaßten Kommerzclub aus Leipzig.

Nun sieht es anders aus: Doofmund holte tatsächlich nur einen Punkt aus den letzten vier Spielen – so wie Köln, Freiburg und Bremen. Nun sind die Bayern und Leipzig enteilt.

Wer übrigens so blöd war, kurz nach dem 7. Spieltag BVB-Aktien zu kaufen, der könnte sich jetzt über einen Verlust von ca. 25 Prozent freuen. Denn diesen Verlust kann man steuerlich mit seinen Gewinnen verrechnen. Ist so lukrativ wie eine Schiffsbeteiligung.

Man sieht also, daß der BVB alles tut, um ein Steuersparmodell zu etablieren. Abseits von allen kommerziellen Zwängen.

Vielleicht sollten die Leipziger mal über die Rechtsform als e.V. nachdenken. Denn jede Spende an so einen kann ebenfalls die Steuerlast mindern. Und damit wäre man endlich ebenbürtig und würde vielleicht auch mal Beifall im Westen bekommen. Also auch in Doofmund.

Vorerst aber gucken die Leipziger nur von oben auf die Doofmunder – zumindest in der Tabelle. Das war auch schon im letzten Jahr so. Die Doofmunder sollten sich daran gewöhnen.

