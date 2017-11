Nun schauen wir doch einfach mal, wie in einem Pfaffenhaushalt mit Hamburger Prägung gesprochen wird. Wahrscheinlich triviales Westdeutsch.

Nehmen wir als Beispiel ein Zitat von Angela aus dem Hause Kasner. Sie ist besser als geschiedene Merkel und Bundeskanzler der BRD bekannt.

Wenn Stahlwerke, Aluminiumwerke, Kupferhütten, wenn die alle unser Land verlassen und irgendwohin gehen, wo die Umweltvorschriften nicht so gut sind, dann haben wir für das Klima auf der Welt auch nichts gewonnen.

Ein schöner und sinnloser Satz.

Habt ihr schon mal Fabriken oder Werke oder Hütten gesehen, die laufen können?

Nein? Ich auch nicht. Aber nehmen wir mal an, sie könnten laufen oder gehen. Dann wollen sie wohin? Dorthin wo die Umweltvorschriften für sie schlechter sind?

Aber nur am Rande möchte ich jetzt noch erwähnen, daß Atomkraftwerke in der BRD stillgelegt werden sollen. Die an den Grenzen der BRD stehenden ausländischen AKW’s sind keine Gefahr für die BRDlinge – schließlich ist eine undurchlässige Grenze dazwischen. Auch die Atomwaffen in Westdeutschland sind ungefährlich.

Also laßt uns für das Klima gewinnen. Was eigentlich wünscht sich das Klima von uns als Gewinn?

Advertisements