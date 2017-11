Die Ex-FDJ-Sekretärin und aktuelle geschäftsführende Kanzlerin der BRD wohnt bekanntlich in Berlin.

Natürlich nicht wirklich – sie wohnt in einem Biotop, welches mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. So war das schon in ihrem Pfaffen-Biotop in Templin. Westreisen und Privilegien. Stasi-Verstrickungen.

Die Ostberliner sehen die gebürtige Hamburgerin mit kritischen Augen.

Passend dazu ein Bericht über die Vertreibung der Ostdeutschen aus Ostberlin – es geht um die Karl-Marx-Allee.

Wenn man den Artikel gelesen hat, werden Merkels Sprechblasen noch unangenehmer und verlogener.

Investoren und reiche Wessis vertreiben Ostdeutsche aus ihrer Heimat – nachdem sie vorher enteignet wurden. Und dafür erwartet der Westen Dankbarkeit von den Ostdeutschen.

Der hervorragende Artikel von Anja Reich.

