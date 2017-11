In der BRD – so urteilte das Frankfurter Landgericht in Westdeutschland – müssen Juden nicht befördert werden.

Da bleibt mir die Spucke weg. Die Urteilsbegründung:

Das Gericht konnte keine Diskriminierung des Klägers erkennen: Das Antidiskriminierungsgesetz gelte nur bei einer Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft oder der Religion, nicht aber wegen einer bestimmten Staatsangehörigkeit.

Kreativ sind diese Deutschen schon, die sechs Millionen Untermenschen namens Sara oder Israel ermordeten. Nebenbei auch noch 30 oder 40 Millionen bolschewistische Untermenschen in der Sowjetunion.

Der Faschismus marschiert. Die deutsche Herrenrasse möchte mit Disziplin und Ordnung zwei verlorene Weltkriege vergessen machen. Und den Letzten unbedingt gewinnen.

Ein ekelhaftes und verlogenes Urteil.

Ich kann mich nicht mal schämen für diesen Staat BRD, da er nicht meiner ist.

P.S. Wäre das alles in Rußland geschehen, hätten wir eine Woche Sondersendungen im Fernsehen. So aber hält sich die Aufregung in Grenzen.

Advertisements