In Kreuzberg gibt es noch genug von diesen Spinnern. Nach der letzten Wahl von 2016 flogen die Piraten aus dem Berliner Parlament.

Kreuzberg konserviert aber seine Spinner. Da regieren übrigens Grüne zusammen mit Linke und SPD.

Aber die Piraten sind die Krönung im Kreuzberger Parlament.

Dass die Piraten für die Legalisierung von Drogen stehen und öffentliche Coffeeshops in Berlin fordern, ist nicht neu. Dass sich die Partei mit einem Denkmal für afrikanische Drogendealer beschäftigt hingegen schon: In einem Bürgerantrag, den die Piratenfraktion des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg derzeit diskutiert, wird ein solches Denkmal in Görlitzer Park oder Hasenheide gefordert.