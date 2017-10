Unlängst hatte der Ossiblock über eine Intensivstraftäterin berichtet:

Anna Leeb

Nun gibt es einen neuen Fall – und wieder in Bayern:

Wochenlang hatte Ingrid Millgramm aus Bad Wörishofen (Kreis Unterallgäu) auf Gnade gehofft – jetzt ist ihre letzte Hoffnung geplatzt und sie muss ihre neunmonatige Haftstrafe antreten. Die 84-Jährige, die als „Oma Ingrid, die vor Hunger klaute“ bundesweit bekannt wurde, war wegen Ladendiebstahls in fünf Fällen verurteilt worden, und weil sie auch ihre Bewährungsauflagen nicht bezahlen konnte, drohte ihr sogar eine Gefängnisstrafe. …Oma Ingrid“ muss nach Ladendiebstahl ins Gefängnis.

Ich bin für die Wiedereinführung der Todesstrafe. Es kann nicht sein, daß in dem Land, in dem wir gut und gerne leben, geklaut wird. Und dann noch so aus Spaß.



Warum dealt sie nicht mit Drogen in Westberlin? Warum beantragt sie nicht 14 mal Rente? Das wären keine Straftaten.

Oma Ingrid gehört zu den Abgehängten – also den Globalisierungsverlierern. Sie hat bestimmt nicht mal ein Smartphone und diese schicken Nike-Sportschuhe.

Oma Ingrid sollte sich einfach einen Job suchen und nicht den Fachkräften einen Knastplatz wegnehmen.

P.S. Die BRD ist ekelhaft.

